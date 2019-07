Bari, Antenucci e Costa in arrivo dalla SPAL: domani le visite mediche

Antenucci e Costa lasciano la SPAL per firmare con il Bari: dalla Serie A alla C, i due giocatori domani sosterranno le visite mediche.

Doppio colpo sull'asse - Bari , con il club pugliese che si è infatti assicurata Mirco Antenucci e Filippo Costa. I due lasceranno dunque la per continuare le rispettive carriere in Serie C, campionato al quale i biancorossi prenderanno parte vista la promozione conquistata nell'ultima stagione.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'accordo tra le parti è stato trovato, con i due giocatori che domani saranno chiamati a svolgere le visite mediche prima di porre la firma sui loro nuovi contratti.

Grande protagonista con la SPAL nel corso delle ultime tre stagioni, per Antenucci si tratta di un ritorno in Serie C. L'attaccante classe 1984 in passato ha infatti vestito le maglie di e Giulianova in questa categoria.

Stessa storia per Costa, protagonista tra il 2014 e il 2015 con il Pisa nella terza divisione del calcio italiano. Classe 1995, il terzino sinistro nell'ultima stagione ha collezionato 11 presenze tra Serie A e Coppa .