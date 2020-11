Baresi 'consiglia' Donnarumma: "E' nella sua squadra del cuore"

Franco Baresi non esclude la sorpresa Scudetto per il suo Milan: "Con tutto il rispetto per gli altri, dipende da noi. Maldini gran dirigente".

Da diversi giorni è tornato nell'orbita dirigenziale del , di cui è diventato vicepresidente onorario: Franco Baresi è una figura forte, scelta per infondere ai più giovani la vera essenza del milanismo che troppo spesso è andata persa nel corso degli ultimi anni.

Intervistato da 'Sky Sport', l'ex capitano rossonero ha avuto modo di fare i complimenti a Paolo Maldini, promosso anche in veste di dirigente.

"Paolo è stato fenomenale da giocatore, anche da dirigente sta dimostrando tutte le sue grandi qualità. E' scrupoloso e competente, vuole che il Milan sia protagonista come accaduto in passato. Va ammirato per tutto quello che sta facendo".

Il primo posto solitario dopo sette giornate non può passare inosservato: la parola Scudetto non è poi così una chimera irraggiungibile per Baresi.

"Dobbiamo pensare sempre in grande e con coraggio. La squadra sa che è in grado di giocarsela con chiunque: vedo continuità e questa infonde ulteriore fiducia. Con tutto il rispetto per gli altri, dipende da noi. Mi ricorda un po' il primo Milan di Sacchi: nessuno pensava che potessimo raggiungere quei traguardi, invece con dedizione e impegno siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto".

Il rinnovo del contratto di Gianluigi Donnarumma è un tema spinoso da affrontare: Baresi ha provato a 'sussurrare all'orecchio' del portiere, ricordandogli che il Milan è la sua passione più grande, ancor prima che un lavoro.