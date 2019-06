Barella verso la Roma, l'Inter reagisce: Marotta può pagare la clausola di Lorenzo Pellegrini

La Roma aspetta la risposta di Barella per chiudere col Cagliari e beffare l'Inter. I nerazzurri ora preparano l'assalto a Lorenzo Pellegrini.

E' sfida totale sul calciomercato tra e . L'oggetto della contesa è Nicolò Barella, centrocampista del che si era promesso a Conte ma che ora sembra a un passo dai giallorossi.

La Roma d'altronde ha sbaragliato la concorrenza nerazzurra mettendo sul piatto di Giulini un'offerta davvero irrinunciabile: 35 milioni cash più il cartellino di Defrel, attaccante di rientro dal prestito alla e particolarmente gradito al Cagliari.

L'Inter dal canto suo finora ha sempre puntato sulla volontà di Barella e non intende rilanciare ma adesso il ragazzo, anche per riconoscenza nei confronti del Cagliari, secondo 'Il Corriere dello Sport' starebbe per accettare la corte della Roma.

La beffa per l'Inter, che offriva 36 milioni di euro più 4 di bonus, sarebbe dietro l'angolo ecco perchè Marotta si cautela e potrebbe fare uno sgarbo proprio alla Roma pagando la clausola (30 milioni) di Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista, romano e romanista, piace a Conte ma è stato recentemente indicato da Totti come possibile futuro capitano giallorosso dunque bisognerà capire se intende lasciare la Capitale per raggiungere Milano.

La cosa certa, ad oggi, è che il duello tra Inter e Roma sul calciomercato è senza esclusione di colpi tanto che negli ultimi giorni anche la trattativa che dovrebbe portare Edin Dzeko alla corte di Conte si è improvvisamente complicata.

La Roma infatti dopo le recenti cessioni (Luca Pellegrini, Gerson e Manolas), non ha fretta di chiudere l'affare e pretende più dei 10 milioni offerti dall'Inter. Inoltre, secondo 'La Gazzetta dello Sport', qualcuno nella Capitale non avrebbe digerito lo 'scippo' di Conte che qualche settimana fa aveva detto no ai giallorossi per sposare la causa nerazzurra.

A questo punto quindi sembra difficile che lo stesso Conte possa avere a disposizione Dzeko già il 7 luglio per l'inizio del ritiro. La prima estate nerazzurra di Marotta, insomma, è meno facile del previsto.