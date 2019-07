Barella all'Inter, visite e firma: affare da 37 milioni più bonus

Barella ha svolto le visite e ha firmato il contratto con l'Inter. Arriva in prestito per 12 milioni con obbligo di riscatto a 25 più bonus.

Il tormentone è finito: Nicolò Barella ha svolto le visite mediche di rito e firmato il contatto, diventando ufficialmente un giocatore dell'. Manca ormai solo l'annuncio dei club a chiudere questa telenovela di mercato. Il centrocampista, d'altronde, aveva scelto da tempo i nerazzurri e per arrivare da Conte ha rifiutato la dopo aver già declinato il corteggiamento del lo scorso gennaio.

Ieri e Inter hanno trovato l'accordo definitivo: prestito molto oneroso da 12 milioni di euro, obbligo di riscatto fissato a 25 milioni più una serie di bonus che potrebbero fare salire ulteriormente la cifra.

8 milioni sarebbero legati alle presenze di Barella con l'Inter, altri 4 milioni invece verranno versati nel caso in cui i nerazzurri dovessero vincere Scudetto e .

In questo modo Barella diventerebbe il giocatore più pagato nella storia dell'Inter, primato che strapperebbe a Vieri : l'ex attaccante, aquistato dalla esattamente vent'anni fa, costò infatti 90 miliardi di vecchie lire pari a circa 45 milioni di euro .

Non è invece ancora chiaro se Barella raggiungerà i compagni a Lugano o si unirà al gruppo solo tra qualche giorno. La cosa certa è che Conte vuole contare sul suo pupillo nella tournée in Asia e proprio questo avrebbe dato l'input a Marotta per accelerare i tempi.

Barella infine, secondo 'Il Corriere dello Sport', sogna di mantenere la sua numero 18 che attualmente all'Inter è sulle spalle di Asamoah e potrebbe chiedere al ghanese di lasciargliela. L'importante, comunque, è che la maglia sia finalmente nerazzurra.