Barella all'Inter, affare fatto a 45 milioni: adesso le visite mediche

L'Inter ha chiuso la trattativa per l'acquisto di Nicolò Barella: superata la concorrenza della Roma, il prossimo step saranno le visite mediche.

Nicolò Barella giocherà con l' nella prossima stagione. Secondo quanto riporta 'Sky Sport' i nerazzurri hanno chiuso la trattativa con il .

I due club hanno trovato l'intesa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un totale di 45 milioni complessivi (12 per il prestito e 25 per il riscatto) da versare nelle casse del club sardo.

L'Inter attende adesso Barella a Milano nelle prossime ore per completare in maniera definitiva il trasferimento con le visite mediche e la firma sul contratto.

Battuta definitivamente la concorrenza della che fino all'ultimo aveva provato ad inserirsi nella trattativa.