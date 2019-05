Barcellona, ultras a casa di Rakitic: chieste spiegazioni per il suo viaggio a Siviglia

Il giorno dopo la sconfitta per 4-0 in Liverpool-Barcellona, Rakitic è stato fotografato alla 'Fiera di Siviglia': incontro tra il croato e i tifosi.

Ancora scossi dalla clamorosa eliminazione dalla per mano del , alcuni ultras del si sono recati a casa di Ivan Rakitic per chiedere spiegazioni dopo che il centrocampista croato è stato avvistato a a poche ore dalla sconfitta per 4-0 patita ad Anfield martedì scorso.

Il giocatore ha infatti approfittato dei due giorni liberi concessi alla squadra da Ernesto Valverde per volare a Siviglia, dove è stato fotografato alla Feria, famosa fiera che si tiene in città. Il tutto 24 ore dopo l'eliminazione dalla Champions League, un fatto che non è per nulla piaciuto a una frangia di tifosi blaugrana.

Come raccontato da 'AS', i Cachorros, un gruppo di ultras del club catalano, si sono diretti a casa di Rakitic per chiedere delle spiegazioni. I tifosi hanno infatti interpretato il comportamento del croato come una mancanza di rispetto nei confronti del club, in uno dei momenti più delicati della stagione.

Fermatosi a parlare con gli ultras ai cancelli della propria abitazione, Rakitic ha voluto spiegare come il suo viaggio a Siviglia sia stato dettato da dei motivi strettamente familiari, dei quali aveva anche già informato il club, e che non era suo intento mancare di rispetto all'ambiente blaugrana.

Una discussione dai toni pacati, con i tifosi che hanno poi chiesto maggiore concentrazione a Rakitic per questo finale di stagione. Messa già in bacheca la , il Barcellona il prossimo 25 maggio sarà infatti impegnato contro il nella finale di Coppa del Re. Un appuntamento che i catalani non vogliono assolutamente sbagliare.