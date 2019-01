Barcellona-Siviglia: diretta streaming gratis

Non perderti Barcellona-Siviglia in diretta streaming su DAZN: attiva subito il tuo mese gratuito.

La Coppa del Re si gioca in esclusiva su DAZN ed entra nella settimana decisiva per scoprire chi saranno le quattro semifinaliste. Dopo il colpo grosso in casa, il Siviglia va al Camp Nou per difendere il 2-0 contro un Barcellona che non vuole abdicare dal trono dopo 4 successi in fila.

Guarda Barcellona-Siviglia in diretta streaming gratis su DAZN

Attivando il tuo mese gratuito su DAZN, potrai seguire senza costi aggiuntivi la diretta streaming di Barcellona-Siviglia, gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa del Re.

La squadra di Valverde si gioca tutto in 90 minuti, dopo essere riuscita a rimanere dentro la competizione nonostante il ricorso del Levante dopo gli ottavi: il Barcellona nella gara d'andata aveva schierato un giocatore della seconda squadra che non avrebbe potuto prendere parte al match per squalifica, ma il ricorso è stato presentato in ritardo. Ora però i blaugrana devono fare i conti con il campo, e dopo i 90 minuti del Pizjuan il passaggio del turno sarà difficile da conquistare.

BARCELLONA-SIVIGLIA DIRETTA STREAMING

La partita Barcellona-Siviglia sarà visibile su diversi dispositivi in diretta streaming su DAZN: dai tablet agli smartphone fino alle smart tv. La gara rimarrà inoltre disponibile alla visione integrale on demand, ma sarà possibile guardare anche soltanto gli highlights.

BARCELLONA-SIVIGLIA DATA E ORARIO

Barcellona-Siviglia si disputerà mercoledì 30 gennaio allo stadio Camp Nou di Barcellona. Fischio d'inizio alle ore 21.30. Si riparte dal 2-0 per gli andalusi della gara d'andata. Nel doppio confronto vale la regola dei goal in trasferta.