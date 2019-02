Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Messi fuori, c'è Vinicius

Barcellona con Lenglet e Semedo, Malcom in campo. Nel Real Madrid spazio per Llorente e Vazquez, in panchina sia Bale che Casemiro.

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Malcom, Suarez, Coutinho

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Llorente, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius

In campionato, sì. Ovviamente. In Champions League, chissà. In Coppa del Re, anche. Nelle semifinali del torneo spagnolo, infatti, va in scena il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, come al solito la partita tra club più attesa del mondo intero. O tutto o niente.

Ter Stegen tra i pali nel Barcellona, con Semedo e Jordi Alba regolarmente sulle corsie di difesa: al centro Piquè e Lenglet. In mezzo c'è Arthur insieme agli imprescindibili Rakitic e Busquets, mentre in attacco oltre a Suarez e Coutinho spazio per Malcom. Messi non è al meglio e parte dalla panchina.

Il Real Madrid risponde con il medesimo 4-3-3, in cui Marcelo è il terzino sinistro. Courtois in porta, difeso da Carvajal, Varane e Sergio Ramos. A centrocampo non c'è Casemiro, sostituto da Llorente: insieme a lui Modric e Kroos. In attacco spazio per Benzema, Vinicius e Vazquez: fuori Bale.