Barcellona-Real Madrid 2-1: Kessié decide il Clasico e forse anche il campionato

Il Barcellona si impone per 2-1 contro il Real Madrid nel Clasico e mette una seria ipoteca sulla Liga.

Una vittoria che vale doppio non solo perché arrivata in pieno recupero in quella che da sempre in Spagna è la partita delle partite, ma anche perché consente di mettere una seria ipoteca sulla Liga.

Il Barcellona si impone per 2-1 nel Clasico in rimonta e porta a dodici le lunghezze di vantaggio sui rivali di sempre del Real Madrid.

I Blancos avevano un unico risultato a disposizione per riaprire un discorso che adesso sembra ormai chiuso, e quel risultato, ovvero la vittoria, lo ha solo accarezzato per trentasei minuti, ovvero il lasso di tempo che è passato dal goal dello 0-1 a quello dell’1-1.

La partita, vista la qualità dei protagonisti in campo, era di quelle che promettevano potenzialmente spettacolo e, nei fatti, non ha deluso le aspettative. Meglio il Barcellona, che ha comandato maggiormente il gioco, mentre il Real si è soprattutto affidato alla rimessa e alla bravura dei suoi attaccanti nel lanciarsi negli spazi che si sono venuti a creare.

A sbloccare il risultato al 9’ è stata una clamorosa autorete: Vinicius, servito da Camavinga, si porta fino alla linea di fondo in area di rigore blaugrana e lascia partire un cross verso il centro, trovando la sfortunata deviazione di Araujo.

E’ l’episodio che può indirizzare il match, ma il Barcellona, con il passare dei minuti, trova la forza per alzare il suo baricentro e per avvicinarsi con sempre maggiore costanza e pericolosità alla porta difesa da Courtois.

Il pareggio arriva ad un soffio dalla fine della prima frazione: a marcarlo è Sergi Roberto che, dopo una conclusione di Raphinha ribattuta da Militao, riesce a raccogliere e a mettere alle spalle del portiere Blanco con un bel destro a giro.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia e in più si accende Lewandowski che, dopo una prima frazione opaca, inizia ad incidere sulla gara con un paio di giocate delle sue con le quali va ad un passo dal raddoppio.

Il finale di partita è di quelli clamorosi: il Real Madrid sembra soffrire, ma all’81 Asensio, da poco entrato in campo, batte di sinistro Ter Stegen con al primo pallone toccato: è il goal dell’1-2, ma viene annullato dal direttore di gara per una millimetrica posizione di fuorigioco.

A decidere la sfida in pieno recupero sarà un altro subentrato: Kessié. L’ex centrocampista del Milan, servito da Balde, posizionato all’altezza del secondo palo della porta difesa da Courtois, trova il tocco giusto che vale l’incredibile 2-1.

Il Clasico va dunque in archivio con una vittoria al cardiopalmo dei Blaugrana. La sensazione è quella che Kessié abbia deciso ben più che la super sfida con il Real.

IL TABELLINO

BARCELLONA-REAL MADRID 2-1

MARCATORI: 9’ aut. Araujo (R), 45’ Sergi Roberto (B), 92’ Kessié (B)

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Gavi (91’ Ansu Fati), Busquets, De Jong; Sergi Roberto (77’ Kessié), Lewandowski, Raphinha (83’ Torres). All. Xavi

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho (62’ Mendy); Modric (77’ Tchouameni), Camavinga (76’ Ceballos), Kroos (62’ Rodrygo); Valverde (77’ Asensio), Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

Arbitro: Bengoetxea

Ammoniti: Nacho (R), Raphinha (B), Sergi Roberto (B), Modric (R), Balde (B), Ceballos (R), Ansu Fati (B)

Espulsi: -