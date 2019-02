Barcellona-Real Madrid 1-1: Malcom risponde a Lucas Vazquez, equilibrio al Camp Nou

Il Real Madrid passa subito in vantaggio con Lucas Vazquez, il Barcellona colpisce una traversa con Rakitic ma ad inizio ripresa pareggia con Malcom.

Finisce in parità il primo round del clasico di Coppa del Re: la semifinale di andata si chiude sull'1-1 con la rete in apertura di Lucas Vazquez per il Real Madrid e la risposta di Malcom ad inizio ripresa per il Barcellona. Appuntamento al match di ritorno sul prato del Bernabeu.

Rivedi Barcellona-Real Madrid on demand su DAZN

Parte fortissimo la squadra Blancos, che prova a fare la partita con un feroce pressing sul portatore di palla avversario: i ragazzi di Solari passano in vantaggio dopo sei minuti sull'asse Vinicius-Benzema, il francese sfrutta il buco di Jordi Alba e dal fondo serve a centro area un comodo pallone per Lucas Vazquez, che deve solo incrociare in rete dopo aver bruciato Lenglet.

Il Barcellona prova a reagire anche senza Messi ma gli uomini di Solari continuano a far male ogni volta che ripartono: Vinicius è l'uomo più in palla dei suoi ma spreca due ghiotte opportunità sbagliando l'ultimo passaggio in contropiede. Poco dopo la mezz'ora Rakitic sfiora il pareggio sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma la traversa ferma il colpo di testa del croato.

L'articolo prosegue qui sotto

Navas si rende protagonista in almeno due occasioni: decisivo il tuffo sul sinistro a giro di Suarez diretto all'angolino basso. Il ritmo si mantiene piuttosto alto con fiammate da una parte e dall'altra, ma si va all'intervallo sullo 0-1.

Ad inizio ripresa il Barcellona spinge forte e trova il pari: Jordi Alba viene fermato da Navas in uscita, Suarez prende il palo a porta vuota da posizione defilata, ma sulla ribattuta Malcom insacca l'1-1. Valverde gioca poi la carta Leo Messi e con l'ingresso dell'argentino sale la qualità del palleggio blaugrana, mentre Solari risponde con Bale al posto di Vinicius.

Con il passare dei minuti la squadra di casa prende il totale controllo del possesso palla a metà campo, ma il Real Madrid chiude benissimo gli spazi e riparte con gli ingressi di Bale e Asensio: lo stesso gallese sciupa una ghiotta occasione sull'uscita di Ter Stegen. Nei minuti finali Messi prova a seminare il panico in area delle Merengues, ma Ramos e Varane alzano un vero e proprio muro.