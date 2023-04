Barcellona-Real Madrid 0-4: 'Blancos' in finale di Coppa del Re

Il Real Madrid ribalta lo 0-1 dell'andata e vola in finale di Coppa del Re: 0-4 al 'Camp Nou', Benzema scatenato con una tripletta.

Il Real Madrid lancia un segnale forte e chiaro a tutte le concorrenti in Champions League: lo fa dallo scenario del 'Camp Nou', al cospetto di un Barcellona travolto e costretto a dire addio alla prospettiva di disputare la finalissima di Coppa del Re, che vedrà impegnati i 'Blancos' contro l'Osasuna. Ribaltato lo 0-1 dell'andata, decisa da un'autorete di Militao.

Partenza favorevole ai blaugrana che flirtano costantemente col vantaggio, scoprendo però il fianco alle ripartenze degli uomini di Ancelotti che, dopo aver subito le proteste catalane per un presunto tocco col braccio di Alaba in area, passano in vantaggio: a Koundé non riesce il disperato intervento sul piazzato ravvicinato di Vinicius, con Benzema a ribadire in rete quando il pallone ha già varcato la linea di porta.

E' un boccone amaro da digeriro per il Barcellona, arrivato proprio a ridosso dell'intervallo: il contraccolpo viene fuori con tutta la sua potenza a inizio ripresa, quando Modric fa a fette la difesa di Xavi e serve Benzema, infallibile all'ingresso dell'area di rigore.

Raphinha si rende pericoloso con un diagonale vicino al palo, troppo poco per limitare la confidenza massima del Real Madrid che dilaga: Kessié entra in ritardo su Vinicius Junior, l'arbitro concede il rigore che Benzema non fallisce, spiazzando Ter Stegen.

Courtois deve opporre i guantoni alla botta di Koundé, ma i giochi sono ormai fatti: madrileni a nozze sull'asse Vinicius-Benzema, col francese bravo ad infilare Ter Stegen con un tocco sotto che vale la personale tripletta. Il portiere tedesco evita la 'manita' andando a deviare in corner, con un autentico miracolo, un tiro ben angolato di Kroos.

IL TABELLINO

BARCELLONA-REAL MADRID 0-4

Marcatori: 46' pt Vinicius, 50', 58' rig., 80' Benzema

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araújo, Koundé, Marcos Alonso (66' Eric Garcia), Balde; Sergi Roberto, Busquets, Kessié (59' Ansu Fati); Raphinha (66' Ferran Torres), Lewandowski, Gavi. All. Xavi

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric (87' Tchouameni); Rodrygo (73' Asensio), Benzema (89' Nacho), Vinicius (86' Ceballos). All. Ancelotti

Arbitro: Martinez Munuera

Ammoniti: Sergi Roberto (B), Xavi (B), Gavi (B), Vinicius (R), Eric Garcia (B), Carvajal (R), Ferran Torres (B), Araújo (B), Alaba (R), Balde (B), Militao (R), Ansu Fati (B)

Espulsi: nessuno