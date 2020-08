Barcellona, Piqué dopo il crollo: "C'è bisogno di cambiare tutto a livello strutturale"

Il Barcellona crolla verticalmente contro il Bayern Monaco, come era francamente impronosticabile. Dopo la partita, ai microfoni di 'Sky Sport', si presenta il leader dello spogliatoio, Gerard Piqué, con queste parole.

"Non so se sia la fine di un ciclo, ma so che abbiamo toccato il fondo. C'è sicuramente bisogno di un cambio sotto tutti gli aspetti. Non stiamo facendo un cammino chiaro e preciso, si vede già da qualche anno in Europa. Anche nella facciamo fatica. La realtà è questa, anche se dura. Siamo arrivati ad un punto dove non c'è più niente da fare.

Spero che succeda qualcosa adesso, dobbiamo riflettere tutti, il club ha bisogno di cambiare e non parlo di giocatori e allenatore. Il club ha bisogno di cambiare a livello strutturale. Nessuno è imprescindibile, se devo andarmene io vado anche io. C'è bisogno di forze fresche, nuove. Abbiamo toccato il fondo, non c'è altro da dire".