Il Barcellona nega l'accordo con l'Atletico per Griezmann: "Non c'è nulla"

Il chiacchieratissimo passaggio di Antoine Griezmann al non è ancora cosa fatta, anzi. Ad affermarlo è il presidente dei blaugrana Jordi Bartomeu, che ha smentito le dichiarazioni che volevano tutto già fatto.

Il numero uno dei catalani è intervenuto a 'RAC1' per parlare dei piani di mercato del club e ha fatto chiarezza sulla trattativa che starebbe andando avanti con l'Atlético Madrid per il francese.

"Ho sempre detto che non abbiamo parlato. Non c'è nulla, vedremo come evolverà il mercato in questi giorni e in queste settimane."