Incredibile a Barcellona: spunta il logo del Real Madrid sul box di Bartomeu

Durante Barcellona-Eibar è apparso lo stemma del Real Madrid sul box riservato al presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu: è mistero.

Il 5-0 rifilato all' ha solo parzialmente riportato il sereno in casa : la polemica per i presunti pagamenti da parte del club ad un'azienda che avrebbe dovuto screditare Messi e altri giocatori sui social è ancora viva.

Tanti i momenti di tensione vissuti quest'oggi al 'Camp Nou': su tutti la pañolada del pubblico in segno di protesta contro il presidente Josep Maria Bartomeu, invitato addirittura a dimettersi.

😅 Increíble. La foto del escudo del en el marcador del Camp Nou durante el #BarçaEibar no es nueva... ¡Ya apareció en #ElClásico! https://t.co/FJxEdX5Vdy — MARCA (@marca) February 22, 2020

Ma la giornata del numero uno blaugrana ha avuto anche altro da dire: come si evince da questa immagine pubblicata da 'Marca', sul box a lui riservato è apparso uno stemma del Real Madrid.

Il quotidiano spagnolo spiega come quel logo fosse presente nella stessa posizione anche in occasione dell'ultimo 'Clasico', ma il perché sia finito proprio lì resta un mistero: probabilmente è frutto di uno scherzo che però Bartomeu non apprezzerà, soprattutto in questo momento delicato che potrebbe segnare profondamente la sua presidenza.