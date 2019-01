Barcellona-Levante: diretta streaming gratis

Guarda Barcellona-Levante in diretta streaming gratis su DAZN attivando il mese gratuito.

Non solo la sconfitta per 2-1 a casa Levante, ma anche la consapevolezza di una gara che sarebbe potuta andare decisamente peggio. Nonostante la sconfitta in trasferta, il Barcellona è il grande favorito per il passaggio del turno: Campioni in carica della Coppa del Re, difficilmente i blaugrana sbaglieranno il passaggio ai quarti.

Per tentare la rimonta il Barcellona getterà nella mischia tutti i grandi giocatori a riposo nella gara d'andata: su tutti Leo Messi, pronto a trascinare i catalani verso il turno successivo di Coppa del Re.

BARCELLONA-LEVANTE DIRETTA STREAMING

L'incontro tra Barcellona e Levante sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva da DAZN che detiene i diritti della Coppa del Re. L'evento sarà poi disponibile anche on demand subito dopo il fischio finale. Attivando il mese gratuito si potrà godere della visione della partita: dopo i primi 30 giorni, il costo mensile dell'abbonamento sarà di 9.99 euro.

BARCELLONA-LEVANTE DATA E ORARIO

Barcellona-Levante si giocherà giovedì 17 gennaio 2019 alle ore 21:30. Apputamento al Camp Nou di Barcellona, l'impianto più spazioso d'Europa con i suoi 99.354 posti.