Barcellona su Lautaro? Rivaldo boccia l'idea: "Deve crescere ancora"

Rivaldo non considera Lautaro Martinez già pronto per il Barcellona: “Non sarebbe una soluzione, dovrebbero prendere Neymar”.

Quello di Lautaro Martinez è un nome che negli ultimi tempi è stato spesso accostato a quello del . Il club blaugrana infatti, avrebbe individuato proprio nel gioiello dell’ uno dei possibili profili per rafforzare il suo reparto offensivo.

L’attaccante argentino ha vissuto la stagione della definitiva consacrazione, ma c’è chi come Rivaldo non lo ritiene ancora pronto per il Barça. L’ex fuoriclasse brasiliano, parlando a Betfair, ha spiegato perché sarebbe più giusto puntare su Neymar.

“Lautaro non rappresenterebbe una soluzione per il presente. Ha solo 22 anni ed ha ancora bisogno di crescere e fare esperienza. Per ora è un buon giocatore che potrebbe diventare un grande calciatore in futuro. Neymar è sempre stato la mia priorità e che il Barcellona debba concentrarsi soprattutto sul riuscire a riprendere lui, in modo da tornare ad avere quell’attacco devastante che aveva in passato”.

Secondo l’ex stella del Barcellona, prendere Neymar potrebbe essere meno complicato rispetto a qualche mese fa.