Barcellona, l'alternativa a De Ligt è Lindelof: trattativa in corso

Victor Lindelof rappresenta a sorpresa il nome buono per il Barcellona, qualora dovesse sfumare definitivamente De Ligt. Lo riporta 'Mundo Deportivo'.

Il a poco a poco sta perdendo le speranze di acquistare Matthijs De Ligt, ormai molto vicino alla , che a sua volta ha anche sorpassato il . I catalani stanno quindi valutando tutte le alternative.

Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', quotidiano sempre molto vicino alle faccende del Barcellona, il primo nome per sostituire De Ligt è Victor Lindelof, difensore centrale classe 1994 del .

Lo svedese a sorpresa è trattato dal Barcellona da circa un mese, da quando ha capito che Mino Raiola, agente di De Ligt, stava 'tirando' troppo la corda.

Piace a Valverde per la sua duttilità, visto che all'occorrenza può giocare anche come terzino. Non è ancora chiaro il prezzo che potrebbe essere pagato dal Barcellona per assicurarsi Lindelof, che al Manchester United ultimamente non ha incantato, per usare un eufemismo.