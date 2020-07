Mundo Deportivo - Lo spogliatoio del Barcellona vuole Kluivert in panchina

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, lo spogliatoio del Barcellona vorrebbe che fosse Patrick Kluivert a guidare la squadra in Champions.

Quello che si sta vivendo in casa è un momento molto delicato. La ripresa post lockdown è stata quanto mai difficile, tanto che i blaugrana, che pure sono stati in vetta alla classifica della per molte settimane, sono stati prima raggiunti, poi superati e staccati da un capace di laurearsi campione di con anticipo.

La cosa, a quanto pare, ha lasciato non poche scorie all’interno dello spogliatoio e a finire sul banco degli imputati è stato soprattutto Quique Setien.

La panchina dell’ex tecnico del Betis sarebbe ora meno salda e, anche se il presidente Bartomeu ha già annunciato la sua riconferma, i senatori della squadra avrebbero già individuato il suo sostituto.

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, lo spogliatoio sarebbe di fatto in disaccordo con le decisioni prese dalla dirigenza e vorrebbe che a condurre il Barça in fosse una figura capace apprezzata da tutti e che venga vista come un portabandiera del modello blaugrana: Patrick Kluivert.

Messi e compagni vedrebbero nell’ex attaccante olandese l’uomo giusto per ripartire perché dotato di quel carattere e quella intensità che al momento alla squadra mancano. Lo stesso Kluivert ha già un ottimo rapporto con i senatori, conosce alla perfezione il mondo Barcellona ed i talenti del suo settore giovanile e inoltre parla olandese, tedesco, inglese, francese, italiano e portoghese, oltre ovviamente allo spagnolo.

Kluivert viene quindi in definitiva visto come una sorta di ‘Zidane’ del Barcellona, quindi come una figura in grado di lavorare seguendo uno stile ben preciso.

Patrick Kluivert, classe 1976, ha vestito la maglia del Barça dal 1998 al 2004 e, una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha collaborato a lungo da assistente proprio con un ex allenatore blaugrana: Louis Van Gaal. Attualmente è il responsabile della cantera del Barcellona.