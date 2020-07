Il Barcellona ha deciso: non paga la clausola per Lautaro, scade oggi

Oggi scade la clausola di Lautaro Martinez, ma il Barcellona non ha intenzione di pagarla. Continuerà a trattare con l'Inter.

Oggi, 7 luglio, scade la clausola rescissoria di Lautaro Martinez. Ciò cosa vorrà dire? Che chiunque voglia acquistare il giocatore nerazzurro dovrà per forza trattare con l'.

Il tra l'altro fa sapere che a loro risulta il 15 luglio la data ultima per il pagamento della clausola. Ma in ogni caso non ha nessuna intenzione di pagarla: vuole fare passare questi giorni e poi tornare dalla società nerazzurra per negoziare.

Secondo il Barcella la clausola da 111 milioni è troppo alta e non rispecchia il reale valore del giocatore. In più si tratta di una cifra spropositata per il periodo di crisi, post-coronavirus, che sta vivendo il calcio.

Tra l'altro il Barcellona non sono non vuole pagare la clausola, ma non può nemmeno. La strategia sarebbe quella di costringere l'Inter a 'sbattere la faccia' contro la volontà di Lautaro Martinez, che è quella di giocare con Messi al Barcellona.

Cosa che invece non pensa l'Inter, come annunciato da Marotta prima di Inter-Bologna. Insomma, una vera e propria telenovela di mercato...