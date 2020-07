Marotta rivela: "Lautaro non ha mai manifestato la voglia di andare via"

Giuseppe Marotta non ha parlato prima della sfida contro il , ai microfoni di DAZN. L'amministratore delegato dell' ha parlato soprattutto di Lautaro Martinez.

Ricordiamo che la clausola rescissoria di Lautaro Martinez è valida fino al 7 luglio. Queste a riguardo le parole di Marotta sul Toro argentino.

"Lautaro non ha manifestato minimamente la volontà di andare via. Essere giocatore dell'Inter significa essere giocatore di una grande squadra e anche per lui deve essere motivo di grande orgoglio".

L'amministratore delegato dell'Inter parla anche di Emerson Palmieri, che in questi giorni è stato al centro di molte voci di mercato proprio correlate ai nerazzurri.

"In questo momento dobbiamo convivere con la parte agonistica e del mercato, comprendo queste domande ma non posso che rispondere che non c'è nessun contatto e non abbiamo iniziato nessuna trattativa, stiamo facendo delle valutazioni, ma la valutazione più importante sarà quella al termine della stagione dopo le 9 partite che mancano".