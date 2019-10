Barcellona-Inter, Messi convocato senza essere nominato: "The Goat"

Messi convocato da Valverde per Barcellona-Inter: nella lista comunicata nella notte non è apparso il nome dell'argentino ma "The Goat".

La domanda che i tifosi del si fanno da qualche giorno è questa: Lionel Messi sarà a disposizione per la gara contro l' di stasera? Il dubbio deriva dai guai fisici dell'argentino, tornato da poco ad allenarsi in gruppo ma non ancora al meglio della forma.

Più probabile che - per non correre rischi - la 'Pulce' parta dalla panchina e che dall'inizio giochi Carles Perez nel tridente con Luis Suarez e Antoine Griezmann: nel frattempo Messi è stato convocato da Ernesto Valverde e a riguardo c'è da fare una curiosa osservazione.

I blaugrana nella notte hanno pubblicato la lista dei giocatori utilizzabili contro i nerazzurri con un tweet in cui non appare il nome di Messi: un colpo al cuore per i suoi fans che hanno poi avuto modo di accorgersi dell'inghippo.

#BarçaInter squad



1. Ter Stegen

2. N. Semedo

3. Piqué

4. I. Rakitic

5. Sergio

6. Todibo

8. Arthur

9. Suárez

10. The Goat

11. O. Dembélé

13. Neto

15. Lenglet

16. M. Wague

17. Griezmann

19. Aleñá

20. S. Roberto

21. F. De Jong

22. Vidal

24. Junior

27. C. Pérez — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2019

Vicino al numero 10 è presente la scritta 'The Goat', acronimo che sta per 'Greatest Of All Times' ossia 'Il più grande di tutti i tempi': un modo per omaggiare la grandezza dell'argentino che contro l'Inter - strano ma vero - non è mai riuscito a trovare la via del goal.

Una delle poche squadre che possono vantarsi di non aver subìto una rete da lui, trend che potrebbe continuare se Messi non dovesse essere chiamato in causa. Circostanza che il popolo interista spera possa verificarsi per ovvi motivi.