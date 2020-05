Barcellona, subito un infortunio: problema alla gamba per Umtiti

Il Barcellona, tornato ad allenarsi venerdì, deve già fare i conti con un imprevisto: infortunio muscolare alla gamba per Samuel Umtiti.

Nemmeno il tempo di godersi il rientro in pista, che Samuel Umtiti alza bandiera bianca. Il difensore del , tornato ad allenarsi venerdì, finisce ai box.

Infortunio muscolare alla gamba destra per il francese, di nuovo in campo con sedute individuali al pari dei compagni una volta superato il 'lockdown' per l'emergenza Coronavirus.

[❗ÚLTIMA HORA] Umtiti tiene una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad para los próximos entrenamientos. pic.twitter.com/Dau4lFReXk — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) May 9, 2020

Un rientro poco felice però, perchè Umtiti si deve subito fermare: l'entità del guaio fisico, verrà valutata nelle prossime ore.