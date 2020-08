Il Barcellona acquista Gustavo Maia: arriva dal San Paolo, è ufficiale

L'attaccante brasiliano classe 2001 firma con i blaugrana fino al 2025 con una clausola da 300 milioni di euro. Operazione da 4,5 milioni.

Aspettando un grande attaccante per il presente, il ne acquista uno per il futuro. Gustavo Maia è un nuovo giocatore del club catalano: ora è anche ufficiale, dopo tanti mesi di inseguimento.

Il classe 2001 brasiliano arriva dal San Paolo, club di cui fa parte da quando aveva 14 anni. Ala sinistra di professione, ha vinto sette titoli a livello giovanile, arrivando anche a far parte del a livello di Under 16 e Under 17.

L'articolo prosegue qui sotto

Non ha mai esordito in prima squadra, ma a inizio 2020 si è spesso allenato con Dani Alves, Hernanes, Pato e compagni in uno dei club più importanti del Brasile.

Altre squadre

Il Barcellona lo seguiva da tempo, tanto da aver versato già un milione di euro per bloccarlo negli scorsi mesi. L'operazione alla fine ha avuto un costo complessivo di 4,5 miloni di euro.

Maia con i blaugrana ha firmato un contratto fino al 2025, nel quale è presente una clausola da 300 milioni di euro. Inizialmente sarà aggregato al Barcellona B.