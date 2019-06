Barcellona, Douglas Pereira non rinnova: andrà via a parametro zero

Il terzino destro Douglas Pereira non ha lasciato un segno indelebile al Barcellona. Lascia da svincolato dopo 8 presenze in 5 anni.

Il 30 giugno di ogni anno è sempre una data decisiva per il calciomercato. E' il giorno in cui scadono i contratti dei calciatori e questo vuol dire che, in assenza di rinnovo, gli atleti sono liberi da qualsiasi contratto e pronti per firmare a costo zero con altre squadre.

E' il caso di Douglas Pereira dos Santos, che forse non tutti conosceranno. Meglio conosciuto come Douglas, è un terzino destro che il ha acquistato dal San Paolo cinque anni fa con tante speranze e aspettative. Ma con la maglia blaugrana non si è mai imposto, per usare un eufemismo.

Come riportato da 'Sport', adesso non ha rinnovato e per la prima volta dopo cinque anni sarà senza contratto. Con il Barcellona, fra tanti prestiti, ha giocato in totale solo otto partite, senza lasciare un gran ridordo.

L'ultima stagione tra l'altro è stata una delle più positive per lui, trascorsa in prestito al Sivasspor in . In Süper Lig ha messo insieme 32 presenze, condite da 3 goal e 7 assist. Chissà adesso quale sarà la prossima tappa della sua carriera.