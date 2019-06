Voci da Barcellona per De Ligt: "Gli manca l'umiltà"

Nell'ambiente del Barcellona si sarebbe rafforzata l'idea di un Matthijs De Ligt poco umile, ostacolo principale per raggiungere un'intesa.

Il mercato spagnolo è in pieno fermento: il sta dominando con gli acquisti già ufficiali di Militao, Jovic, Eden Hazard e Ferland Mendy e il ha risposto con il solo ingaggio di Frenkie De Jong dall' .

In dirittura d'arrivo il colpo Griezmann, i blaugrana restano vicini a Matthijs De Ligt, con il quale continuano le trattative per giungere a un'intesa economica che rappresenterà la definitiva fumata bianca dopo tante settimane di attesa.

Eppure, nell'ambiente catalano, si sarebbe sviluppata una convinzione che avrebbe fatto perdere punti al difensore olandese: secondo quanto rivelato da 'Mundo Deportivo', al Barcellona pensano che De Ligt manchi sotto l'aspetto dell'umiltà.

Al di là delle pretese per quanto concerne l'ingaggio: si tratterebbe di un discorso più complesso, comprendente un atteggiamento generale di arroganza non consono per un ragazzo che compirà venti anni il prossimo 12 agosto.

Non tutto il quadro assume una veste negativa: questa arroganza è contemporaneamente vista come un surplus che consente a De Ligt di affrontare senza timori reverenziali attaccanti di altissimo livello, sfidati ad armi pari nonostante la differenza d'esperienza e d'età.

Un carattere spigoloso da smussare per avere a che fare con un campione a tutti gli effetti, sia sul campo che nella vita privata. Il tempo è alleato di De Ligt in tal senso.