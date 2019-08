Barcellona, il caso Rakitic è aperto: ancora in panchina contro il Betis

Ivan Rakitic è al centro delle voci di calciomercato e secondo 'AS' il Barcellona ha lanciato un chiaro messaggio, lasciandolo ancora in panchina.

Ivan Rakitic ormai è al centro delle discussioni di calciomercato in , e non solo. Il centrocampista del , infatti, è rimasto in panchina per tutto il tempo contro il Betis nella seconda giornata della . E nella prima, contro l' , era entrato solo a partita in corso.

Una rarità vera e propria per Ivan Rakitic, che non è un giocatore qualsiasi a Barcellona. Sia con Luis Enrique, sia con Valverde, il croato è sempre stato un titolare fisso della squadra. Se non viene schierato titolare nelle prime due partite di Liga, qualcosa dovrà pur esserci...

E secondo 'AS' infatti questo è un chiaro segnale del Barcellona, disposto ormai a cedere Rakitic in sede di calciomercato. Di lui si è parlato con la Juventus, in uno scambio che coinvolgerebbe anche Emre Can.

Di lui però si è parlato anche tra Barcellona e , dove verrebbe inserito nella maxi-operazione che coinvolgerebbe anche Neymar.

Una cosa è certa: Rakitic sta vivendo a Barcellona il suo primo vero momento complicato da quando veste questa maglia, ovvero dal 2014.