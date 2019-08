Calciomercato Juventus: Emre Can per Rakitic, si tratta col Barcellona

La Juventus prova a mettere le mani su Rakitic: dialogo aperto col Barcellona per lo scambio tra il croato ed Emre Can, poco considerato da Sarri.

Tra le pedine meno coinvolte nel progetto Sarri alla , c'è anche Emre Can . Escluso dai titolari a , il tedesco di origini turche potrebbe fare le valigie: i bianconeri lavorano col ad uno scambio con Ivan Rakitic .

Il croato, per caratteristiche maggiormente idoneo all'idea di calcio del nuovo allenatore della Signora, come evidenzia 'Tuttosport' è sotto la lente d'ingrandimento di una intenzionata a mettere sul piatto Emre Can.

Arrivato a costo zero dopo che il suo contratto col era scaduto, il jolly potrebbe lasciare dopo una sola stagione e consentire a Paratici di effettuare una plusvalenza o arrivare a calciatori più consoni ai dettami sarriani.

Uno di questi è appunto Rakitic, in scadenza nel 2021 col Barcellona e 31enne: la Juventus prova a convincere i blaugrana, sul piatto c'è Emre Can.