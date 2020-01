Barcellona, caccia all'attaccante: spuntano Llorente e Giroud

Secondo il 'Mundo Deportivo' nella lista degli attaccanti seguiti dal Barcellona per sostituire Suarez ci sono anche Llorente e Giroud.

Il , dopo il grave infortunio occorso a Luis Suarez che resterà fuori per parecchi mesi, cerca un attaccante in grado di sostituire al meglio l'uruguaiano.

Il sogno in tal senso, come detto ieri, si chiama Aubameyang ma l' al momento non sembra intenzionato a farlo partire. Ecco perché adesso a Barcellona si valutano le possibili alternative. Rigorosamente low-cost.

Secondo quanto riporta il 'Mundo Deportivo' nella lista del Barcellona sarebbe così finiti due nomi che riguardano da vicino il calcio italiano: Fernando Llorente e Olivier Giroud.

Il primo, arrivato solo qualche mese fa al a costo zero, dopo l'addio di Ancelotti non sta trovando spazio con Gattuso e rappresenterebbe una soluzione di sicuro affidamento per il Barcellona da qui a giugno.

Giroud invece in realtà ha da tempo un accordo con l' ma i nerazzurri prima di formalizzarne l'acquisto devono trovare una sistemazione a Politano.

L'ex attaccante del spinge per andare alla mentre l'Inter, dopo il mancato scambio con Spinazzola, avrebbe trovato un accordo col Napoli. E ora su Giroud irrompe il Barcellona.