Il Barcellona cerca il sostituto di Suarez: obiettivo Rodrigo, suggestione Aubameyang

Con Luis Suarez fuori quasi fino a fine stagione, il Barcellona cerca un rimpiazzo: difficile idea Aubameyang, obiettivo Rodrigo del Valencia.

Senza Luis Suarez per quattro mesi, il si trova a fare i conti con un attacco da ristrutturare, in cui non c'è più un 'nove' puro che possa garantire i goal. Così i blaugrana tornano sul mercato, con un obiettivo concreto e una suggestione destinata a rimanere tale.

Come riportato da 'Sky Sport', l'obiettivo concreto è Rodrigo , attaccante spagnolo del e della nazionale. Jorge Mendes, agente del giocatore, sta già trattando l'ingaggio del giocatore con il Barcellona.

Una volta raggiunta l'intesa, Barcellona e Valencia si metteranno al tavolo per chiudere l'accordo. Possibile che si arrivi a uno scambio, anche se è ancora da identificare chi possa essere a fare il percorso da Barcellona a Valencia.

La suggestione invece si chiama Pierre-Emerick Aubameyang . Secondo ' Goal ' i blaugrana vorrebbero in prestito fino a fine stagione il capitano dell' , che però ha già chiarito pubblicamente di non volersi muovere da Londra.

Anche lo stesso Arteta ha dichiarato di non aver intenzione di privarsi dell'ex , nonostante la corte dei blaugrana. Una suggestione destinata a rimanere tale.