Il Barcellona ci prova per Arda Guler: Deco in Turchia

Tentativo concreto del Barcellona per il classe 2005 del Fenerbahce: il d.s. Deco è volato in Turchia per battere la concorrenza.

Irrompe il Barcellona nella corsa ad Arda Guler, stellina del Fenerbahce su cui hanno messo gli occhi un po' tutte le big d'Europa: è in corso, come riportato da 'Sky Sport', un tentativo concreto da parte dei catalani per portarsi a casa il 18enne.

Il direttore sportivo Deco è infatti volato in Turchia per sbaragliare una volta per tutte la concorrenza, al fine di convincere il classe 2005 a scegliere la destinazione blaugrana tra le tante prospettategli per il prossimo futuro.

Il Barça, insomma, fa sul serio per Arda Guler: l'obiettivo è quello di regalarlo a Xavi, trovando l'accordo col Fenerbahce e con lo stesso fantasista, fresco di primo goal (e che goal) con la maglia della nazionale maggiore turca nel 2-0 inflitto al Galles nelle qualificazioni per Euro 2024.

Il Fenerbahce proverà quantomeno a resistere ai vari assalti, anche se non sarà per nulla semplice allontanare l'idea di una cessione a grandi cifre, a due anni dalla scadenza del contratto di Guler.

Tra le pretendenti non bisogna dimenticare nemmeno il Milan, accostato in più di una circostanza al talentuoso enfant prodige del calcio turco: il blitz di Deco rischia però di far saltare il banco in favore del Barcellona.