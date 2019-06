Barbara Bonansea bomber low cost: guadagna solo 40 mila euro all'anno

Barbara Bonansea è stata inserita tra le migliori dieci attaccanti del mondo ma guadagna 'solo' 40 mila euro lordi all'anno. Il sogno è la Champions.

La doppietta con cui ha piegato l' ha fatto innamorare l' eppure Barbara Bonansea, anni 28 compiuti giovedì scorso, non è certo una sorpresa per chi conosce il calcio femminile.

Attaccante della Women Campione d'Italia, dopo una carriera tra e , la Bonansea era stata inserita da 'France Football' tra le migliori dieci attaccanti dei Mondiali. Posto che Barbie (questo è il suo soprannome) ha dimostrato di meritarsi sul campo.

Nonostante questo il compenso della Bonansea tra Juventus e sponsor vari resta lontantissimo da quello dei colleghi maschi dato che, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non guadagna più di 40 mila euro lordi all'anno.

Il sogno della Bonansea, oltre ai Mondiali con l'Italia, è la vittoria della femminile con la Juventus mentre il suo tallone d'Achille sono i calci di rigore. Non esattamente la specialità della casa.

Dopo aver raggiunto gli obiettivi professionali, forse, ci sarà spazio anche per la vita privata: la Bonansea, come raccontato dal padre che l'ha seguita in col camper, si è lasciata da poco col suo fidanzato ma sogna una famiglia. Prima però c'è qualche coppa da alzare al cielo.