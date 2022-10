Balotelli, il primo goal con il Sion non evita il k.o: vince il Winterthur ultimo in classifica

Dopo due ingressi dalla panchina, Balotelli è partito titolare: rigore segnato e prima rete nel campionato svizzero per Super Mario.

Primo goal stagionale per Mario Balotelli e prima rete col Sion per l'attaccante italiano, che aveva iniziato l'annata con la maglia dell'Adana. Dopo l'addio al campionato turco, la firma per quello elvetico: prima presenza da titolare ed ingresso nel tabellino dei marcatori.

Dopo due ingressi dalla panchina contro Basilea e San Gallo, Balotelli è stato schierato titolare da mister Tramezzani al fianco dello svizzero Stojilkovic: contro il Winterthur è stato il classe 1990 ad incaricarsi della trasformazione del penalty al quarto minuto di recupero del primo tempo.

Balotelli ha pareggiato la rete di Bruoss di quattro minuti prima, sempre su rigore. Per recuperare la sfida è andato subito a prendere il pallone in fondo alla rete, che il portiere Fayulu aveva già raccolto. Il direttore di gara Turkes ha comunque fischiato la fine del primo tempo poco dopo.

Nella ripresa il Balotelli e il Sion hanno sbandato, senza riuscire a rimontare. E' stato invece il Winterthur a segnare il 2-1 grazie a Ballet, su assist dello scatenato Buoss.

Successo esterno a sorpresa per l'ultima in classifica e Sion k.o, il quarto stagionale. Equilibrio, comunque, nelle posizioni di testa. Il Winterthur, che ha chiuso sul 3-1 grazie al goal di Kamberi, non aveva mai vinto prima della sfida del nono turno: superato in graduatoria lo Zurigo, Campione in carica attualmente fanalino di coda.

Per Balotelli la sfida contro il Winterthur non è stata fino al fischio finale: Tramezzani ha scelto Bua per l'assalto dell'ultimo quarto d'ora, senza però riuscire a trovare il pareggio.