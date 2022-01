Goal e assist in nove minuti: Balotelli brilla in vista della convocazione in Nazionale

Mentre social e bar sport hanno visto i tifosi parlarne come argomento principale, Mario Balotelli ha risposto presente. In vista dell'imminente ritorno in Nazionale dell'attaccante italiano, l'ex Milan e Inter ha contribuito alla larga vittoria dell'Adana Demirspor, squadra con cui milita dall'estate 2021, contro il Karagumruk.

La sfida del 23esimo turno del campionato turco ha visto l'Adana volare verso il terzo posto, abbattendo le speranze di rimonta di un Fatih ancora invischiato nelle zone meno nobili della classifica. Balotelli, protagonista nel finale, è stato solamente uno delle vecchie conoscenze della Serie A presenti in campo.

Da una parte l'Adana ha schierato Castro, Inler e Bjarnason, dall'altra parte la larga vittoria per 5-0 è stata favorita dall'espulsione iniziale di Karamoh, in campo con Borini, Biglia, Viviano e il nuovo arrivato Biraschi (panchina invece per Zukanovic).

La formazione di Montella ha surclassato quella di Canel dopo il rosso di Karamoh alla mezzora, mostrato dal direttore di gara Arslanboga dopo un intervento da dietro a gioco fermo su Akaydin. Inizialmente in panchina, Balotelli è subentrato al minuto 82 al posto di Assambalonga, autore di due reti.

Balotelli ci ha messo pochi secondi per segnare il suo ottavo goal in campionato, servito a rimorchio dal devastante ed infermabile Akgun, tra i migliori in campo grazie ad un assist e due reti. Proprio la seconda realizzazione è stato uno scambio di favori da parte dell'attaccante italiano.

Lancio in profondità di Balotelli al 90' per la corsa di Akgun, che per la quinta volta batte Viviano chiudendo un pomeriggio roboante (esultando imitando il suo tecnico Montella, dunque con il famoso 'aeroplanino'). Per Super Mario goal e assist in nove minuti: il giusto biglietto da visita per tornare in Nazionale. E sognare i playoff contro la Macedonia del Nord.

Otto goal e cinque assist in campionato fin qui per Balotelli, elogiato da mister Montella al termine della sfida contro il Fatih. Impossibile non chiedere della chiamata, ad un passo, di Mancini:

"Non so se Mario Balotelli andrà in Nazionale o meno, ma se lo farà sarà grandioso, sarà un premio. Ci sarà un premio per il nostro presidente, ci credeva molto e lo ha portato qui. Siamo molto amici con Mancini, ne stiamo parlando tra di noi".

La nuova svolta di Mario Balotelli?