Il retroscena di Balotelli: "Stavo andando alla Juve, ma scelsi il Milan"

Mario Balotelli ha sfiorato la . A svelarlo è lo stesso attaccante, che in una diretta Instagram con Damiano 'Er Faina' svela l'inatteso retroscena di mercato.

Accadde quando Balo lasciò il , ossia gennaio 2013, ma anzichè vestirsi di bianconero preferì il .

"Dopo il City stavo andando alla ed ero abbastanza d'accordo, poi si mise in mezzo Galliani e io essendo simpatizzante del Milan non ci ho più visto. Stando alle due classifiche mi sarebbe convenuto andare alla Juventus, ma scelsi il Milan perchè era nel mio cuore. Nel cuore ho anche l' sia chiaro, le due milanesi mi fanno impazzire".

Dal Diavolo ai cugini, con Balotelli che riserva parole dolci nei confronti di Josè Mourinho con cui però all'Inter non ebbe un feeling spiccato.

Da Mou a Totti, con cui SuperMario fu protagonista di momenti ad alta tensione nella finale di Coppa tra e Inter del 2010 in cui l'ex capitano giallorosso gli rifilò un calcione dopo diverse scaramucce.

"Se avessi avuto veramente qualcosa contro di lui glie lo avrei detto. In quel momento ho capito che non ero io il problema per lui. Ha fatto un brutto fallo, ha preso il rosso: cosa altro devo dirgli? In quella partita si è preso le sue conseguenze. Negli anni passati le scuse non me le ha date, ma il problema non è quello: non ero io il suo obiettivo. Aveva altri problemi in quella partita".

"Non ce l’ho neanche mai avuta con lui. Ricordo che il campionato dopo l’ho abbracciato. Ha sbagliato e ha pagato. Non c’era bisogno che chiedesse scusa in quel momento".