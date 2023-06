Balotelli, ipotesi Messico: proposto al Club America

Il Club America è in cerca di un attaccante, Gabigol o Balotelli i prescelti con Super Mario che sarebbe stato proposto: vuole lasciare il Sion.

Per Mario Balotelli, a 32 anni e dopo la stagione tormentata in svizzera al Sion, potrebbero spalancarsi le porte di Città del Messico.

L'attaccante palermitano, come scrive 'La Gazzetta dello Sport' riportando notizie dai media messicani, viene accostato al Club America, squadra della capitale nonché big del calcio messicano che avrebbe ridotto il casting per l'attacco a soltanto due nomi.

Accanto a Super Mario, l'altro profilo che piace per affiancare Henry Martin in vista del prossimo campionato di Apertura, al via il primo di luglio, è quello di Gabriel Barbosa, conosciuto come Gabigol, che da quando nel 2018 è tornato in Brasile sta segnando con regolarità.

Corsa a due, dunque, con Super Mario che potrebbe accettare una nuova stimolante sfida lontano dai riflettori europei dopo un'annata che definire movimentata sarebbe un eufemismo: nella Super League 2022/2023 il Sion è retrocesso e Balotelli - 18 presenze e 6 goal - è finito al centro della cronaca per diverse vicende extracalcistiche tra festini, alcol e risse.

In Messico raccontano che l'obiettivo numero uno del Club America è Gabigol, a quota 135 reti in quattro anni con il Flamengo, e che Balotelli sarebbe stato proposto dal suo entourage. Considerazioni in corso in Messico. Mentre Super Mario, evidentemente, sta cercando soluzioni alternative alla Serie B svizzera.