Balotelli, allenamenti solitari a Brescia con la maglia del Marsiglia

Mario Balotelli cerca ancora una squadra per l'anno prossimo. Intanto si allena a Brescia da solo... con la maglia del Marsiglia, suo ultimo club.

Il futuro di Mario Balotelli è ancora tutto da scrivere. Tra un ritorno in e la ricerca di una squadra all'estero, l'estate dell'attaccante italiano sembra al momento una grossa incognita.

Intanto l'ormai ex , con il contratto in scadenza tra tre giorni, ha fatto rientro in , a casa sua, per allenarsi e mantenersi in forma alla ricerca dell'offerta giusta.

Balotelli è stato fotografato a Castel Mella, in provincia di , allenarsi sul campo da solo. Con addosso una maglia particolare: quella dell'Olympique Marsiglia. Proprio il club che, dopo 8 reti nel girone di ritorno di , sta per lasciare.

L'Italien est libre mais n'a pas oublié l'OM !https://t.co/j3yaegXg9Y — RMC Sport (@RMCsport) 27 giugno 2019

Secondo le voci di mercato, classe 1990 ha riscontrato l'interesse del ed è un sogno del Brescia di Cellino, appena ritornato in Serie A. O forse ancora al Marsiglia, come da suggestione della maglia...