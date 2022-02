Balotelli trascina l'Adana al terzo posto: doppietta e doppia cifra in campionato

Mario Balotelli non si ferma più. Ennesima vittoria dell'Adana Demirspor, altra prestazione top per l'attaccante azzurro, appena tornato in Nazionale e deciso ad essere convocato per i playoff che vedranno l'Italia affrontare la Macedonia del Nord per provare ad approdare ai Mondiali qatarioti del prossimo novembre.

In casa del Rizespor, pericolate al terzultimo posto della Super Lig, Balotelli è stato il protagonista del 3-1 dell'Adana, che Montella sta guidando alla ricerca di un posto in Europa League. Gli investimenti del Demirspor stanno portando a grandi risultati, vista la terza piazza conquistata, a -8 dalla sorpresa Konyaspor.

Dieci punti nelle ultime cinque gare di campionato per l'Adana, che può puntare anche ai playoff di Champions League, nonostante il netto distacco fin qui. Per Balotelli le due reti segnate contro il Rizespor lo portano in doppia cifra, a -2 dalla vetta occupata da Pesic, ex meteora dell'Atalanta.

L'articolo prosegue qui sotto

In vantaggio con Birkir Bjarnason, l'Adana di Montella ha raddoppiato al minuto 33 con Balotelli: destro preciso sul lato più lontano e goal numero nove in campionato, undicesimo in stagione considerando anche la Coppa di Turchia. Cinque gli assist nelle ventidue gare ufficiali.

Balotelli ha poi chiuso la gara al 72', siglando il momentaneo 3-0 dell'Adana: gran punizione di destro dai venticinque metri, su cui il portiere avversario Gorgen si è lasciato sorprendere anche maldestramente. Tris e messaggio in vista delle convocazioni del prossimo mese per i playoff Mondiali.

Per l'Adana, match da titolare anche per l'ex Napoli, Inler, mentre l'altra vecchia conoscenza della Serie A, Pata Castro, è rimasta in panchina per tutta la durata dell'incontro. Nessun problema, con un Balotelli on fire. Trascinatore assoluto.