Empoli fatale per Ballardini: esonerato dal Genoa, ora Shevchenko

E' finita anche la quarta esperienza alla guida del Genoa per Davide Ballardini, esonerato dal club ligure dopo il deludente avvio di stagione: il 2-2 strappato nel finale ad Empoli è stata la goccia che ha fatto definitivamente traboccare il vaso.

Una sola vittoria, nove punti in dodici partite e costante flirt con la zona retrocessione per la società rossoblu, che ha annunciato la separazione dall'ormai ex tecnico tramite questa nota apparsa sul sito ufficiale.

🔴🔵 Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide #Ballardini.



Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati. pic.twitter.com/TAFOfETSOh — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 6, 2021

Ballardini era stato richiamato dall'ex patron Preziosi il 21 dicembre 2020, in seguito all'esonero di Rolando Maran: a lui il merito di aver dato la spinta decisiva per il rilancio in ottica salvezza, rigenerando Mattia Destro in zona goal e valorizzando tutti gli elementi della rosa.

Il sostituto di Ballardini, come emerso nella tarda serata di ieri, dovrebbe essere Andriy Shevchenko: per lui si tratterebbe della prima avventura in Italia in veste di allenatore, pochi mesi dopo aver guidato l'Ucraina fino ai quarti di finale di Euro 2020.