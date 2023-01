Bale a sorpresa: annunciato l'addio al calcio

Dopo la vittoria della MLS con la maglia del Los Angeles FC, il gallese dice addio al calcio ad appena 33 anni.

Campione degli Stati Uniti negli ultimi mesi del 2022, Gareth Bale ha annunciato l'addio al calcio. Una decisione improvvisa e a sorpresa per il giocatore gallese, che dopo aver vinto tutto a livello di club e aver partecipato ai Mondiali con la maglia del team britannico, sceglie di appendere gli scarpini al chiodo.

Bale ha annunciato l'addio al calcio tramite un comunicato sui propri social, in cui ha ringraziato i club della sua carriera, evidenziando di essere pronto per un nuovo capitolo della sua vita.

Vincitore di ben cinque Champions con la maglia del Real Madrid, devastante con la maglia del Tottenham e in grado di far qualificare il suo Galles agli Europei prima e i Mondiali poi, Bale aveva scelto gli Stati Uniti come sua nuova destinazione. Breve, visto il ritiro.

"Sto passando alla fase successiva della mia vita" scrive Bale. "Un momento di cambiamento e transizione. Un'opportunità per una nuova avventura."

Primatista di presenze (111) e reti (41) con il Galles, Bale ha iniziato la sua carriera al Southampton prima di essere notato dal Tottenham e dunque dal Real Madrid, acquistato nel 2013 per una cifra di poco inferiore ai 100 milioni di euro. Una grande mossa, visto il ruolo decisivo nei trionfi dei Blancos.

Bale ha giocato otto stagioni con il Real Madrid, conquistando ben 19 trofei, comprese le già citate cinque Champions League. Nel 2014 è anche andato in rete in finale contro l'Atletico, risultando fondamentale anche nella vittoria del 2016.

"La mia decisione di ritirarmi dal calcio internazionale è stata di gran lunga la più difficile della mia carriera", ha evidenziato Bale nel comunicato. "Il mio viaggio sulla scena internazionale è quello che ha cambiato non solo la mia vita, ma anche chi sono. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo. Mi ha davvero regalato alcuni dei migliori momenti della mia vita. Il più alto dei massimi in 17 stagioni che sarà impossibile replicare, qualunque cosa abbia in serbo per me il prossimo capitolo".

In attesa di capire quale sarà.