Baldanzi convocato ai Mondiali Under 20: quali partite di campionato salta

Tommaso Baldanzi rappresenterà l'Italia Under 20 ai Mondiali di categoria in Argentina: l'Empoli dovrà fare a meno di lui nelle ultime giornate.

“I nostri Tommaso Baldanzi, Duccio Degli Innocenti e Gabriele Guarino sono stati convocati dalla Nazionale Under 20 per il Mondiale di categoria in programma in Argentina: nel girone eliminatorio gli azzurrini affronteranno Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana”.

Così, su Twitter, l'Empoli ha preannunciato la presenza dei suoi tre gioielli nella lista dei convocati dell'Italia Under 20 per i Mondiali di categoria, in programma in Argentina a partire dal 20 maggio. Due calciatori della Primavera, uno che invece si è già imposto in pianta stabile nella prima squadra di Paolo Zanetti.

A risaltare è proprio il nome di Baldanzi, spesso titolare tra le linee in questo campionato ed elemento importante della rosa azzurra. E dunque, ecco che la sua convocazione apre uno scenario che in realtà l'Empoli aveva già preso ampiamente in considerazione: quello di dover fare a meno del proprio talento nelle ultime giornate di campionato.

BALDANZI GIOCA SAMPDORIA-EMPOLI?

La prima di queste è Sampdoria-Empoli, posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A in programma lunedì 15 maggio alle ore 20.45. Baldanzi sarà al proprio posto al Ferraris di Genova, o nell'undici titolare o in panchina? Difficile, se non impossibile, stabilirlo in anticipo.

Soltanto nei prossimi giorni si capirà se Baldanzi viaggerà assieme al resto dell'Italia Under 20 (il raduno è in programma domenica 14, la partenza per l'Argentina proprio lunedì). Il giovane mancino, in teoria, non dovrebbe dunque scendere in campo a Marassi. Ma la situazione potrebbe cambiare nel caso l'Empoli non sia ancora matematicamente salvo: dipenderà innanzitutto dal risultato dello Spezia terzultimo, in campo sabato contro il Milan.

QUALI PARTITE SALTA BALDANZI?

Precisata la sua situazione per quanto riguarda Sampdoria-Empoli, non ci sono invece dubbi per le ultime tre partite di campionato: Baldanzi sarà in Argentina quando Caputo e compagni sfideranno la Juventus, il Verona e la Lazio.

Possibile, come detto, che l'Empoli abbia già conquistato la permanenza in Serie A con varie giornate d'anticipo: gli 11 punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dallo Spezia rappresentano un margine piuttosto ragguardevole in questo senso. Altrimenti, Zanetti dovrà racimolare gli ultimi punti salvezza senza Baldanzi.