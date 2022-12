Balbo non ha dubbi: "Alvarez è molto più forte di Lautaro e Dybala"

L'ex attaccante della Roma boccia Lautaro e Dybala: "Julian è molto più forte, purtroppo per loro è apparso sulla scena uno come lui".

L'Argentina si gioca la finale dei Mondiali grazie al talento di Messi, ma anche grazie alla definitiva esplosione di Julian Alvarez, giovane attaccante del Manchester City che durante la rassegna iridata ha scalzato Lautaro Martinez.

Un'esplosione che non ha stupito troppo un grande attaccante del passato come Abel Balbo, che intervistato da 'Libero' sottolinea come Alvarez sia nettamente superiore non solo a Lautaro ma anche all'altro 'italiano' Paulo Dybala.

" Julian è un fuoriclasse, molto più forte di Lautaro e Dybala. Purtroppo per i due è apparso sulla scena uno che è migliore di loro. Alvarez ha solo 21 anni ma una personalità e grinta da veterano. È un attaccante straordinario: qualità da bomber di razza abbinata a uno spirito di sacrificio per la squadra da mediano".

A frenare Lautaro, secondo Balbo, è stata soprattutto la mancanza di fiducia dopo qualche prestazione insufficiente.

"A Lautaro non manca nulla. Avrebbe bisogno di un goal per prendere fiducia. Ha pagato a livello psicologico il colpo subito dall'esplosione di Julian, che se l'è divorato nel Mondiale. Lautaro Martinez resta un grande attaccante e farà una bella carriera, ma Julian è superiore" .

Mentre per Dybala il grande 'avversario' si chiama addirittura Lionel Messi.