Bakayoko espulso contro il Milan: salterà Napoli-Roma

Bakayoko è stato espulso a mezz'ora dalla fine di Napoli-Milan. Il centrocampista salterà il posticipo di domenica prossima contro la Roma.

Brutte notizie per Gattuso che, in attesa di sapere se potrà contare su Osimhen, perde un'altra pedina in vista del delicato posticipo di domenica prossima contro la .

Bakayoko infatti durante - , a mezz'ora dalla fine, ha rimediato il secondo giallo nel tentativo di frenare Theo Hernandez e dunque verrà squalificato.

Quella appena passata d'altronde è stata una settimana difficile per Bakayoko, fermo un paio di giorni a causa di un'influenza ma comunque schierato titolare da Gattuso.

Il centrocampista, che peraltro era un ex della partita, è subito diventato insostituibile nello scacchiere del Napoli ma contro la Roma non ci sarà: al suo posto si giocano una maglia Demme e Lobotka.