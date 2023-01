Bakayoko vicino all'addio al Milan: è ad un passo dalla Cremonese

Il centrocampista francese sta per diventare un nuovo rinforzo della Cremonese: ai titoli di coda il secondo prestito al Milan.

Zero presenze, presenza fissa in panchina o in tribuna: è questo il bilancio stagionale di Tiemoué Bakayoko, tornato al Milan nell'estate 2021 in prestito biennale con diritto di riscatto.

Il centrocampista francese, ancora di proprietà del Chelsea, rientra tra i vincitori del 19° Scudetto rossonero, ma la sua seconda avventura all'ombra del Duomo è giunta agli sgoccioli: come riferito da 'Sky Sport', è ad un passo la firma con la Cremonese.

Un rinforzo importante e d'esperienza per la squadra di Davide Ballardini, chiamato al duro compito di salvare una squadra ancora a caccia della prima vittoria in campionato, dove staziona all'ultimo posto con soli otto punti all'attivo dopo le prime venti giornate.

Bakayoko non terminerà l'annata a Milano, ma resterà comunque in Lombardia per ritagliarsi il proprio spazio dopo una prima parte di stagione contraddistinta da continue esclusioni, con Pioli che lo ha sempre fatto fuori dall'undici titolare.