'Back on track', il documentario su Federico Chiesa: quando esce e dove vederlo

Il lungo percorso di recupero di Chiesa dopo l'infortunio diventa un documentario: ecco tutte le info su quando esce e dove vederlo.

Il 9 gennaio 2022 Federico Chiesa è stato costretto a fare i conti con l'infortunio più grave della sua carriera: nel match giocato allo Stadio Olimpico contro la Roma, l'attaccante della Juventus si è accasciato al suolo dolorante, dopo un contrasto di gioco, procurandosi la rottura del legamento crociato.

Da quel momento per l'ex Fiorentina è iniziato un lungo e faticoso percorso di recupero che l'ha tenuto lontano dai campi di calcio per oltre 10 mesi, prima di restituirlo a Massimiliano Allegri e ai suoi tifosi, lo scorso 2 novembre 2022, quando il classe 1997 è tornato a riassaporare il rettangolo verde scendendo in campo nel match dell'Allianz Stadium contro il PSG.

Un viaggio apparentemente interminabile che la Juventus ha voluto raccontare attraverso il documentario 'Federico Chiesa - Back on Track', prodotto da Juventus Creator Lab, la nuova struttura che gestisce in prima linea tutte le produzioni e i contenuti digitali della Juventus.

Nel documentario, infatti, è presente la cerchia più ristretta delle persone a lui vicine, come la fidanzata Lucia Bramani, la madre Francesca Lombardi e i fratelli Adriana e Lorenzo, l’ex compagno di squadra e capitano della Juventus Giorgio Chiellini, lo staff della prima squadra Juventus con Nikolaos Tzouroudis, Alessandro Gatta, Fabrizio Borri, Mario Fei, Giuseppe Vercelli, Edoardo Bandini, insieme al medico che ha operato l’atleta in Austria, il professor Christian Fink.

FEDERICO CHIESA - BACK ON TRACK: QUANDO ESCE



Il documentario 'Federico Chiesa - Back on track' che ripercorre tutto il periodo post infortunio vissuto dal calciatore della Juventus uscirà in Italia il prossimo 3 febbraio 2023.

FEDERICO CHIESA - BACK ON TRACK: DOVE VEDERLO

Il documentario su Federico Chiesa verrà trasmesso in esclusiva di Amazon Prime Video. 'Back on Track' è la prima produzione originale di Juventus Creator Lab, dove vengono ideati e prendono vita tutti i contenuti digitali del club. Il documentario è scritto da Alessandro d’Ottavi e ha come executive producer Marco Castellaneta e Giulio Sala.