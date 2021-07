Azmoun segna, l'ironia dello Zenit sui social: "Mourinho, ignoralo"

Sardar Azmoun continua ad essere uno dei grandi obiettivi della Roma. Lo Zenit intanto ironizza sulla cosa attraverso i canali social.

C’è anche lo zampino di Sardar Azmoun nella prima vittoria conseguita dallo Zenit in campionato. L’attaccante iraniano infatti al 33’ ha segnato la rete che è valsa il momentaneo 1-1 sul campo del Khimki, prima che poi Erokhin e Sutormin nella ripresa completassero l’opera consentendo alla squadra di San Pietroburgo di mettere in cascina i suoi primi tre punti nel torneo.

La punta classe 1995 potrebbe ritagliarsi un ruolo da grande protagonista nel corso della sessione estiva di calciomercato e negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci che lo vorrebbero nel mirino della Roma.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Tiago Pinto ha individuato proprio in Azmoun il profilo giusto per andare a completare un pacchetto di punte che comprende già Dzeko e Borja Mayoral e proprio il suo innesto potrebbe risultare importantissimo nell’ottica di una Roma che in alcune occasioni potrebbe anche schierarsi con due attaccanti centrali dal primo.

Il club giallorosso ha già fatto partire i suoi sondaggi, ma l’operazione non si presenta semplice. Lo Zenit infatti valuta il cartellino del suo gioiello non meno di 20 milioni di euro e comunque sulle sue tracce c’è anche il Bayer Leverkusen che sarebbe pronto ad uno sforzo importante.

Intanto, lo Zenit in qualche modo ha già mandato il suo ‘avvertimento’ alla Roma e in particolare a José Mourinho. Dopo la rete realizzata dall’iraniano contro il Khimki, sul profilo Twitter del club russo è apparso un post eloquente “Mourinho, ignoralo”.

Mourinho, ignore him. https://t.co/ZvLiZxu9X5 — FC Zenit in English (@fczenit_en) July 24, 2021

Un modo divertente per rispondere alla richiesta di un appassionato (“Mourinho prendilo”) che ha scatenato tante reazioni e l’ironia di molti sul web.