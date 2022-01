Azmoun rischia una multa: ha lasciato la bolla dello Zenit per firmare col Bayer Leverkusen

A partire dall'estate, Sardar Azmoun vestirà la maglia del Bayer Leverkusen: fino al termine di questa stagione sarà però un giocatore dello Zenit, che sarebbe intenzionato a multarlo per quanto accaduto in occasione della firma col club tedesco.

L'ufficialità del trasferimento è arrivata nella giornata di ieri, ma per l'iraniano potrebbe profilarsi una multa piuttosto salata: secondo 'Championat', a finire nel mirino del club russo sarebbe stato il comportamento adottato dall'attaccante per quanto riguarda la firma sul contratto con quella che sarà la sua nuova squadra.

Azmoun, infatti, è accusato di aver infranto il protocollo medico e la bolla in seno allo Zenit per dirigersi all'albergo dove ha effettivamente messo nero su bianco al contratto con le 'Aspirine'.

Ad aggravare la posizione del classe 1995 anche la mancata comunicazione allo Zenit, che quindi non sarebbe stato informato della situazione, sfociata nell'ufficialità dell'approdo in Bundesliga a partire dalla prossima stagione.

Per Azmoun, insomma, sono ore calde: non proprio il modo migliore per vivere l'inizio di questi ultimi mesi in Russia.