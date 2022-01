Ufficiale, Azmoun al Bayer Leverkusen da luglio: arriva a parametro zero

Non ci sarà la Juventus nel futuro di Sardar Azmoun. L'attaccante iraniano, accostato nelle ultime settimane ai bianconeri per il mercato di gennaio, dalla prossima estate giocherà in Bundesliga.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Bayer Leverkusen ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Azmoun che si trasferirà in Germania alla naturale scadenza del suo contratto con lo Zenit San Pietroburgo, quindi a costo zero.

27 anni di età, in questa stagione Azmoun ha già messo insieme 21 presenze tra campionato russo, coppa e Champions League mettendo a segno 10 goal, di cui uno proprio contro la Juventus.