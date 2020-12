L'AZ cambia guida tecnica: esonerato Slot

Arne Slot non è più l'allenatore dell'AZ: l'ultima gara ha visto gli olandesi pareggiare per 1-1 contro il Napoli in Europa League.

Dopo l'1-1 ottenuto contro il nella quinta giornata della fase a gironi di , l'AZ ha deciso di cambiare allenatore: esonerato Arne Slot.

Il tecnico olandese paga l'avvio non esaltante in Eredivisie, dove ha collezionato 17 punti nelle prime 9 partite. In Europa, invece, la sua ormai ex squadra è in piena corsa per la qualificazione ai sedicesimi che diverrebbe aritmetica in caso di vittoria sul campo del Rijeka all'ultimo turno.

La società di Alkmaar ha annunciato la separazione con Slot e, tramite il dirigente Huilberts, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto chiara.

"Vogliamo un allenatore completamente concentrato sull'AZ".

Queste parole potrebbero alludere all'interesse mostrato da altri club nei confronti di uno degli allenatori emergenti più interessanti del panorama europeo, alla luce dei risultati ottenuti lo scorso anno come il primo posto a pari merito con l' al momento dell'interruzione del campionato, causata dall'emergenza Coronavirus.

Slot aveva ottenuto l'incarico di primo allenatore nell'estate 2019 dopo due anni trascorsi da vice di John van den Brom. Al suo posto è stato chiamato Pascal Jansen, al cui staff si è aggiunto Robert Franssen, promosso dall'Under 19.