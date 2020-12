Auto danneggiata, Balotelli furibondo: "Prega che non ti scopra"

Spiacevole disavventura per Mario Balotelli. L’attaccante, che è ancora alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire, dopo la deludente esperienza vissuta al , nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram un video della sua auto visibilmente danneggiata.

Dalle immagini si vede chiaramente che il finestrino lato passeggero è stato letteralmente mandato in frantumi e la cosa non è ovviamente stata presa benissimo da Super Mario che, sempre attraverso Instagram, ha mandato un chiaro avvertimento all’autore del danno.

“Io so che tu… tu chiunque tu sia verrai a conoscenza di questo messaggio… io ti dico solamente prega, prega tanto e bene che io non venga mai a sapere chi tu sia perché ti farò perseguitare a vita dalla legge siccome in altri modi ‘non si può’

Codardi bast***i”.