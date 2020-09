Ausilio sulle mosse dell'Inter: "Ranocchia resta, Skriniar non è sul mercato"

Nessun colpo a meno di clamorosi ribaltoni e uscite limitate. Piero Ausilio, a 'Sky', spiega le mosse dell' in vista degli ultimi giorni di mercato.

"Ranocchia resta. C'era un discorso col , ma abbiamo deciso di trattenerlo con noi. Pensiamo che possa essere molto utile, in campo e fuori. Skriniar? Ripeto: c'è stato un contatto con il , ma abbiamo ribadito che non è sul mercato e non abbiamo ricevuto offerte particolari".

Nessuna svolta nemmeno col per la cessione di Nainggolan.

"Non ci sono stati passi avanti. Sappiamo che il Cagliari, in modo diretto e indiretto, conferma il piacere di avere Radja con sé. Lui è ancora dell'Inter, ha un contratto di due anni. Ne parleremo e vedremo il da farsi: se resterà sarà parte integrante del progetto in una mediana forte e competitiva, altrimenti incontreremo il Cagliari e cercheremo una soluzione che vada bene per tutti".

Ausilio, infine, allontana l'ipotesi Marcos Alonso.